Spoleto, paura in officina per un'auto in fiamme

SPOLETO - Paura, nel pomeriggio di martedì, per l'incendio che ha interessato un'auto, all'interno di un'officina. Il fatto si è registrato nella zona di Santo Chiodo e, scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. Ingenti i danni riportati all'interno del capannone, che avrebbero potuto però determinare conseguenze ben più pesanti nel caso in cui l'intervento non fosse stato immediato. L'incendio, fortunatamente, non ha coinvolto alcuno dei presenti.

