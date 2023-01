Sora, blitz all'alba dei Carabinieri: arrestato latitante

I Carabinieri della Compagnia di Sora hanno rintracciato e arrestato D.A., 31enne di Sora resosi irreperibile da un anno, dovendo espiare un residuo di pena di mesi 9 e giorni 29 a seguito di sentenza passata in giudicato.

Nel 2012 l'uomo veniva tratto in arresto dai militari dell'Aliquota Radiomobile di Sora per furto in flagranza di reato, riportando una condanna di anni 1 e mesi 4 di reclusione.

A marzo del 2022, l'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica di Cassino emetteva un Decreto di computo di custodia cautelare, determinando la pena residua a suo carico di mesi 9 e giorni 29, che fino ad oggi non era stato possibile eseguire perché l’autore si era reso irreperibile.

Stamattina all'alba, i militari hanno individuato l'abitazione, circondandola, e nell'atto di fare irruzione, mentre tentava di scappare da un porta secondaria, è stato bloccato e portato in carcere.