Ultimo aggiornamento: 11:42

Una storia a lieto fine. Sullo sfondo l’amore per gli animali di un giovane di Sora, un autore di musiche, Massimiliano Di Vito. Insieme alla moglie ha trovato un cane abbandonato per strada. Lo ha soccorso, rifocillato e poi ha dato vita a una gara di solidarietà per farlo adottare. Detto e fatto: dopo un periodo trascorso in un rifugio per gli amici a quattro zampe, nella struttura “Mi fido” di Frosinone, è stato affidato a una famiglia dell’Alt’Italia che ha deciso di accudirlo.«Se siamo nella possibilità di aiutare qualcuno, abbiamo il dovere di farlo» ripete Massimiliano. Da qui gli è venuta l’idea di organizzare un’iniziativa a scopo benefico in favore del rifugio del capoluogo con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di box per cani.Una serata all’insegna della musica, con la collaborazione di amici con la stessa passione, quella per le note. È stato prima inciso un cd con dieci brani, con Massimiliano autore di testi e melodie. Canzoni che sono POI risuonate durante un'esibizione live a Isola Liri, nei locali di Industrie Sonore di Marco Di Folco la cui direzione artistica è affidata a Simone Fiorletta, nell’evento dal titolo «Unplugged for dogs».Un appuntamento che ha riscosso successo e che è stato seguito da numerosi giovani e amanti degli animali. In apertura è stato proiettato un video spot di due minuti a favore delle adozioni curato da Andrea Olini. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno partecipato gli artisti: Marco Aiello, Gianfranco De Lisi, Giorgio Masci, Barbara Margani, Federica Roma, Stefano Rinaldi, Silvio Urbini, Gianluigi Pizzuti, Gianluigi Farina, Angelo Sarra, Diego Parravano, Gianpaolo Venditti, Andrea Rivera e Luca Gemmiti.