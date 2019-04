Snowboard, Jasmine Coratti vince la medaglia di bronzo ai Mondiali juniores

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jasmine Coratti, 17 anni, sorella minore del piu’ titolato Edwin, originari entrambi di Monte San Giovanni Campano dove vivono parenti, amici ed è presente un Fans Club, ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali Juniores di Snowboard. E’ arrivata nel gradino più basso del podio in slalom gigante alla manifestazione mondiale che si è tenuta a Rogla in Slovenia. Per lei anche un quarto posto in slalom. Ora è partita per Recines dove disputerà le finali di Coppa Europa. Jasmine Coratti si è raccontata al Messaggero.«Ho iniziato a praticare lo snowboard dall’età di cinque anni, ma posso dire di aver iniziato a vincere gare regionali da alunna delle scuole Medie. In questi anni sono cresciuta molto- ha spiegato Jasmine Coratti- Ho la fortuna di frequentare una scuola superiore a Malles che mi permette oltre che di studiare e di conseguire il diploma di maturità, anche di fare sport in quanto è un istituto superiore con specializzazione sportiva. E’ bello avere in casa un campione come mio fratello Edwin che mi dà molti consigli. Lui è davvero forte, io sono giovane ho ancora molto da imparare».«Sono molto legata alla Ciociaria - aggiunge - a Frosinone e aMonte San Giovanni Campano dove vivono zii, parenti ed ho tanti amici. Ci torno ogni anno. Da piccola la mia frequentazione era più assidua, ora sono due anni che manco. Ma ho promesso che a maggio tornerò. Purtroppo gli ultimi due anni- ha aggiunto Jasmine Coratti- per me sono stati molto impegnativi dal punto di vista dello sport e dello studio. Sono stata pochissimo a casa e non ho avuto tempo di tornare. A dire il vero, lo scorso anno dovevamo venire io ed Edwin a ritirare un premio in Provincia. Ma proprio il giorno precedente l’evento è venuto a mancare improvvisamente papà. E’ stato un duro colpo, ma fortunatamente ci siamo ripresi.A Monte San Giovanni Campano c’è un fans club che ci segue sempre, abbiamo uno splendido rapporto con loro, ci aiutano a crescere. Lo snowboard è uno sport difficile dove serve tanto allenamento e massima concentrazione». «In questa stagione- ha concluso l’atleta di origini ciociare, trasferitasi dalla nascita nel Nord Italia- avevo iniziato male, poi sono migliorata molto fino al bronzo mondiale in Slovenia. Emozione indescrivibile. Ora punto a migliorare ed a crescere. Il mio sogno è quello di disputare le Olimpiadi. Sono molto giovane, debbo imparare. Intanto darò tutto per le finali di Coppa Europa, saranno le ultime della stagione, poi mi attende il relax nella terra delle mie origini».