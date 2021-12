Venerdì 10 Dicembre 2021, 09:15

Il 2021 per Frosinone sarà l'anno meno inquinato. Al prossimo 31 dicembre il capoluogo avrà registrato il minor numero di superamenti giornalieri dei limiti di legge di polveri sottili da quando viene monitorata la qualità dell'aria attraverso le centraline dell'Arpa. Il 2021 sarà persino migliore rispetto al 2020 l'anno in, a causa della pandemia, tra lockdown e altre restrizioni, la mobilità urbana è stata sensibilmente ridotta.

Nonostante la ripresa delle attività lavorative, la fine dello smart working, l'apertura delle scuole e, conseguentemente, il ritorno del traffico ai livelli pre-pandemia, la qualità dell'aria in generale è stata migliore.

Ad oggi la centralina di via Puccini, allo Scalo, segnala che il capoluogo ha superato per 42 giorni i limiti di inquinamento. Nell'ipotesi peggiore, cioè che da oggi e sino alla fine dell'anno ogni giorno i livelli di smog superino i limiti consentiti, Frosinone raggiungerebbe 64 giorni di smog in un anno. Sempre al di sopra della soglia massima di legge che è di 50 giorni, ma meglio rispetto al trend. Lo scorso anno furono 77.

Per spiegare i dati sarebbe necessario un studio specifico che tenga conto anche delle condizioni atmosferiche che tanto incidono sulla qualità dell'aria. Tuttavia è un fatto che nell'anno, il 2020, in cui in assoluto sono circolati meno veicoli a causa della pandemia, c'è stato più inquinamento rispetto ad un anno normale sotto il profilo della mobilità.

Quanto incide allora il traffico sulla qualità dell'aria? Ad oggi le misure adottate nel contrastare l'inquinamento si dirigono quasi sempre verso le limitazioni al traffico con blocchi alla circolazione e targhe alterne. Per quanto simili provvedimenti aiutino a rendere la città più vivibile, quanto sono efficaci per risanare l'aria?

Il 2021 sarà migliore anche rispetto al 2019 che venne considerato quello meno inquinato con 68 superamenti. Dal 2015 ad oggi la presenza di polveri sottili in atmosfera si è ridotta di circa il 30%. Prima del 2015 le centraline Arpa segnalavano superamenti costantemente sopra i 110 giorni con alte concentrazioni di inquinanti. Poi un graduale miglioramento con 85 superamenti nel 2016, 93 nel 2017, 82 nel 2018, 68 nel 2019, 77 nel 2020 e ora, mal che vada, sotto i 63.

Nel corso degli anni il parco auto si è rinnovato con mezzi sempre meno inquinanti e ora ci sono maggiori controlli sugli impianti di riscaldamento. Poi non va sottovalutato il fattore meteo. Più giorni di pioggia e di vento favoriscono l'abbassamento delle polveri sottili.

Cosa succede negli altri Comuni

Per quanto riguarda il resto del territorio provinciale Ceccano si conferma la città più inquinata della Ciociaria con 55 superamenti giornalieri, mentre Cassino si avvicina al capoluogo con 40 superamenti da inizio anno (contro i 42 di Frosinone). Nettamente migliore la situazione negli altri centri monitorati dall'Arpa. Il paese con più superamenti dopo le prime tre è Ferentino con 23 giorni di inquinamento, ancora sotto la soglia dei 35 giorni imposti come limite massimo.