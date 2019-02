Si fingono benzinai con una carta carburante rubata, denunciati

Rubano una carta carburante e si fingono benzinai, un uomo e una donna di Frosinone denunciati dai carabinieri. I due, stando alla ricostruzione dei carabinieri, si erano impossessati di una carta carburante ENI custodita all’interno di una autovettura parcheggiata nei pressi del cinema “Le Fornaci”. Successivamente si sono piazzati nel distributore di carburante Eni di via Saragat e hanno cominciato a fare rifornimento alle auto facendosi consegnare dagli ignari automobilisti i soldi in contanti. Stando a quanto accertato dai carabinieri i rifornimenti effettuati dai due ammontano a un totale di 2.605 euro. Entrambi sono stati denunciati per indebito utilizzo di carte di pagamento.

