È il giorno dell'ultimo test amichevole per i canarini, che oggi (ore 18), affrontano allo Stirpe il Cosenza di mister Caserta. I ciociari si sono allenati senza particolari problemi di formazione per tutta la settimana a Ferentino.

Ieri è stato il giorno della presentazione di due neo acquisti, il centrocampista proprio ex Cosenza, Marco Brescianini, e il talentuoso attaccante tedesco, ma con passaporto albanese, Marvin Cuni. Entrambi con firma triennale a Frosinone, prospetti interessanti che si sono presentati con un: «Siamo pronti per la serie A è la nostra occasione». A presentare i due giovani 2000 e 2001 il direttore tecnico Guido Angelozzi: «Seguo Brescianini da tempo e quest'anno ha accettato subito di venire a Frosinone. Ringrazio anche il Milan che terrà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che aveva tante richieste e ha scelto però Frosinone. Anche Cuni lo seguiamo da tempo, ha molte potenzialità, ma non è abituato a questi ritmi di gioco e bisognerà dargli il giusto tempo. Gianluca Longo capo scout lo ha seguito e ce lo ha presentato con tante referenze; cito anche - aggiunge Angelozzi - Francesco Ridolfo, anche lui nostro scout che si cimenta anche come traduttore di tedesco. Cuni è attaccante moderno, può fare diversi ruoli, anche per lui, in caso di rivendita, c'è una percentuale al Bayern Monaco».Brescianini è giocatore che si incastra con il sistema di gioco di Di Francesco: «Tatticamente ci viene chiesto continuo movimento e questo a me piace. La gara con il Cosenza non sarà un'amichevole, ma per quello che ho vissuto lo scorso anno sono sicuro che sarà piena di emozioni». Cuni, invece, sa della sua versatilità e non si nasconde: «Sono pronto per dare il mio contributo, mi piace stare al centro dell'area, sono versatile e posso adattarmi sia nel gioco a 2 che a 3». I social sono impazziti per Cuni al Fantacalcio: «Consiglio di comprarmi ai fanta-allenatori italiani».A proposito dell'amichevole con il Cosenza, Caserta avrà a disposizione 22 calciatori: spiccano le assenze di Florenzi e La Vardera, entrambi alle prese con problemi fisici. Fuori dall'elenco dei convocati anche i calciatori sul mercato: Hristov, Panico, Prestianni, Pandolfi e Sueva. Questi i convocati. Portieri: Lai, Marson, Micai. Difensori: Cimino, D'Orazio, Martino, Meroni, Occhiuto, Rigione, Rispoli, Venturi. Centrocampisti: Calò, Maresca, Voca, Zuccon. Attaccanti: Arioli, Cubretovic, D'Urso, Finotto, Mazzocchi, Tutino, Zilli. Per il Frosinone, invece, si prevede la stessa formazione schierata con il 4-3-3 che ha esordito allo Stirpe con la Salernitana sabato scorso (1-1). Turati; Oyono, Romagnoli, Szyminski, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Harroui; Kvernadze, Cuni, Caso. Il Cosenza è reduce dalle vittorie in amichevole per 1-0 con l'Arezzo, e 2-1 in trasferta a Gubbio. Per entrambe le formazioni la gara odierna è l'ultima prima dell'esordio in Coppa Italia. I gialloazzurri saranno impegnati venerdì, ore 17:45, allo Stirpe contro il Pisa; i calabresi, saranno invece in campo domenica 13 agosto, alle 18, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo.Questioni mercato, il Frosinone stringe per Fiorillo o Cerofolini come vice Turati, e cerca anche di concludere trattative in uscita come SzymiAlessandro Andrelli© RIPRODUZIONE RISERVATA