Schianto in Superstrada: paura a Belmonte Castello

Grave incidente stradale alle prime luci di ieri lungo la superstrada Cassino-Sora all’altezza di Belmonte Castello. Qui un’Alfa Romeo 156, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada finendo la corsa contro il guardrail. Il conducente del mezzo, un uomo della Valle di Comino, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Cassino.

Lungo la Superstrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento della Città Martire per tutte le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e dell’arteria. Spetterà ora ai carabinieri capire cosa sia accaduto e cosa abbia provocato l’incidente, non è escluso, tuttavia, che il conducente del mezzo ne abbia perso il controllo a causa della pioggia.