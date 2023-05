Venerdì 26 Maggio 2023, 07:33

Partirà oggi e durerà fino a domenica, ad Alatri, la fase regionale del campionato italiano di scacchi. Teatro delle gare sarà la biblioteca comunale "Luigi Ceci".«L'associazione Easyscacchi Asd, con il contributo del Comune di Alatri e della Federazione scacchistica italiana, organizza un torneo strutturato su cinque turni con tempo di riflessione 90 minuti più incremento di 30 secondi a mossa a giocatore valevole per la variazione Elo Fide standard» si legge in una nota.Il primo turno si terrà oggi alle 18. La gara proseguirà domani e domenica con turni alle 10 e alle 15.30.«È previsto - si aggiunge - un montepremi complessivo di 1.600 euro e alla gara possono partecipare giocatori italiani di qualsiasi età in possesso della tessera agonistica della Federazione scacchistica italiana».«La Easyscacchi Asd - prosegue la nota - nasce nel 2016 su iniziativa di Luigi De Bernardis con l'obiettivo di costruire una "casa" dove bambini e ragazzi, attraverso gli scacchi, possano rafforzare alcune competenze utili in varie situazioni e non solo nel gioco. Il rispetto delle regole, gli scacchi come gioco e il divertimento sono i pilastri su cui è costruita questa "casa". Il sindaco Maurizio Cianfrocca ringrazia gli organizzatori di questo importantissimo evento che darà risalto alla nostra città. Il consigliere delegato Sandro Titoni afferma che è molto importante ospitare un torneo scacchistico di questo livello per far conoscere una disciplina dall'elevato valore educativo e formativo per coloro che la praticano».Da oggi, dunque, spazio alle gare: sarà un fine settimana coinvolgente per gli appassionati del gioco degli scacchi.