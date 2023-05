Un malore, poi la morte. Scompare a 72 anni Maurizio Carpentieri, esperto di soccorso alpino

Comunità sotto shock a Collepardo per l’improvvisa scomparsa di Maurizio Carpentieri, esponente della prima ora del Soccorso alpino ma anche politico stimato. Carpentieri, 72enne, pare si trovasse in uno studio medico del capoluogo per alcuni accertamenti quando avrebbe avuto un malore, peggiorando vistosamente in poco tempo. Inutili anche le manovre per rianimarlo; si attende l’esito dell’esame autoptico già predisposto per conoscerne le cause.

Commosso il ricordo di Roberto Sarra che lo conosceva da molti anni. «Tutti conoscevano Maurizio, in molti lo amavano e attingevano alla sua vitalità e gioia di vivere pienamente.

Altri lo criticavano ma certamente è stato un personaggio di spicco fra Alatri e Collepardo, stimato in tutta la Provincia, apprezzato anche in Regione per il grande impegno civile. Guida specializzata nel soccorso alpino e ancora adesso coordinava comunicazioni e ponti radio, praticamente fino alla notte precedente la sua scomparsa col ritrovamento di persona smarrita a Supino, fino alle 6 di mattina. Tante passioni- continua Sarra- ma soprattutto lo stimolo di migliorare il mondo, con senso civico fuori dal comune. Appassionato di fotografia, collezionista di aereo modelli, elicotteri e velivoli di soccorso. Per 34 anni nelle poste Italiane ma anche l’Impegno politico sempre al massimo, dagli anni della sinistra fino all’accesso diretto in via delle Botteghe Oscure. Poi il dichiarato ripensamento e l’appoggio a Forza Italia ma sempre senza mai venire meno ai suoi principi di lealtà e impegno sociale. Insomma chi lo amava prendeva piacere nel condividere e attingere alla sua vitalità, tutti gli altri non possono non riconoscerli l’integrità morale, di vita, di impegno per il prossimo e l’amore per il suo paese. Ora è il momento di ricordarlo e onorarlo perché un pezzettino del suo stile e del suo impegno restino nella nostra memoria e nel patrimonio storico di Collepardo e della provincia di Frosinone, magari con la sua bella divisa del Soccorso Alpino e vanto di tutto il Paese».

Commosso anche il sindaco di Collepardo che ha voluto esprimere le condoglianze e l’affetto alla famiglia, in particolare alla moglie Anna Maria, ai figli e ai nipotini.