Inaugurato il murale per Thomas Bricca, la madre: «Oggi è la festa della mamma, faccio gli auguri anche a me»

«Faccio gli auguri a tutte le mamme e li faccio anche a me perché anche io resto e resterò per sempre una madre». È arrivata a tutti una fitta al cuore quando Federica Sabellico, la madre di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso in un agguato lo scorso 30 gennaio, ha pronunciato quelle parole. Oggi, per la festa della mamma, ha ricevuto un dono particolare: un murale che ritrae la faccia solare e sorridente del suo Thomas. Il figlio che non c’è più, ucciso per sbaglio da una pallottola indirizzata ad un altro ragazzo. Una perdita, la più grave, ma che non le impedisce di sentirsi una madre.

Il dipinto è stato realizzato in via Aldo Moro, su un muro sottostante l’abitazione della famiglia di Thomas, è stato realizzato da due artisti: Giuseppe Bernardi e Simone Micheli.

Ieri si è svolta l’inaugurazione alla presenza dei familiari, degli amici e delle autorità cittadine, tra i quali il sindaco Maurizio Cianfrocca e il vice Roberto Addesse. Gli amici di Thomas hanno fatto alzare al cielo dei palloncini bianchi, poi alla scoperta del murale è scoppiato un lungo applauso. Il dipinto, oltre al volto raggiante di Thomas accanto al suo nome, ritrae anche una rosa rossa, due palloncini a forma di cuore con la scritta ciao e il simbolo con i colori sociali della Vis Alatri, la squadra di calcio di cui il ragazzo era un gran tifoso.

La madre del 19enne, come fa ormai da settimane, non ha mancato nemmeno di dare voce alla propria frustrazione nel vedere gli assassini del figlio ancora liberi.

Novità nelle indagini si attendono dall’esame dei contenuti dei telefoni cellulari di alcune persone legate ai due indagati per concorso in omicidio: Mattia e Roberto Toson, figlio e padre. Gli investigatori, attraverso il materiale estrapolato dagli smartphone, cercano di ricomporre il puzzle dell’agguato mortale, ma ad oggi mancano ancora alcuni tasselli importanti.

Nel contempo la comunità di Alatri non resta con le mani in mano. Lo zio di Thomas, Lorenzo Sabellico, attraverso l’associazione nata in memoria del nipote, “L’albero di Thomas”, tiene alta l’attenzione per gridare ad alta voce la volontà di giustizia, ma anche per portare avanti progetti in ambito sociale.