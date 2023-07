Sanità, tavolo tecnico all'ordine dei medici: «Percorso comune per interventi strategici»

Un importante tavolo tecnico è stato organizzato dall’Ordine dei Medici di Frosinone, al quale hanno partecipato i consiglieri dell’Ordine, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli (presidente della Conferenza dei sindaci); la presidente della commissione regionale sulla sanità Alessia Savo; la consigliera regionale Sara Battisti; il direttore sanitario della Asl Luca Casertano e la direttrice amministrativa Eleonora Di Giulio.

Dal confronto tra i sanitari e i rappresentanti politici del territorio, sono emerse le criticità che maggiormente affliggono gli operatori della sanità: dalle carenze di posti letto a quelle del personale medico e paramedico.

Carenze che, inevitabilmente, si ripercuotono sui servizi offerti ai cittadini-utenti.

«La complessità del sistema sanitario – osserva il presidente dell’Ordine dei Medici, Fabrizio Cristofari - esige soluzioni condivise e per questo il nostro Ordine professionale si fa promotore di un percorso comune con Azienda Sanitaria e Regione per mettere in atto gli interventi strategici di analisi e di programmazione a tutela delle aspettative e delle esigenze dei cittadini».