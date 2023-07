Gradimento sindaci, Mastrangeli al 55%: «Bilancio positivo per il primo anno di attività»

Pubblicati oggi i risultati del sondaggio Governance Poll 2023 condotto dall’istituto Noto per il Sole 24 Ore, relativo all’indice di gradimento dei presidenti delle regioni e dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Frosinone è al numero 36 della graduatoria, secondo Comune del Lazio per gradimento. Una lievissima flessione per Riccardo Mastrangeli, eletto un anno fa: è al 55% di gradimento, rispetto al 55,3 per cento del giorno dell'elezione.

«I dati illustrati dall’indagine parlano di una percentuale largamente favorevole all’operato del sindaco e dell’amministrazione, pari al 55% – ha dichiarato Mastrangeli – Ricevere un ampio apprezzamento, rispetto alla incisività e all’impegno profuso nel portare avanti il proprio mandato amministrativo, fa sicuramente piacere, è un dato che rincuora e conforta, e ci spinge a fare sempre meglio e di più nell’interesse della collettività.

Questi dati, che arrivano in concomitanza del primo anno di consiliatura, permettono di stilare un bilancio positivo rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi, spingendoci a proseguire verso l’obiettivo di costruire una città più vivibile e più sostenibile non solo sotto il profilo dell'ambiente, delle infrastrutture e dei servizi digitali, ma anche più moderna e più funzionale sotto il profilo dei servizi alla persona e nei percorsi culturali. Una città veramente smart, sostenibile, connessa digitalmente, di livello culturale elevato, appetibile per qualità della vita, servizi e funzionalità. Giorno dopo giorno, stiamo gettando le basi di come dovrà essere il nostro capoluogo tra qualche anno, ed è un obiettivo che è possibile raggiungere solo con il contributo di ciascuno di noi».