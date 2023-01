Mercoledì 4 Gennaio 2023, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:09

L'aumento dei costi dell'energia e quello del personale, l'indispensabile razionalizzazione della spesa farmaceutica e la mobilità passiva, ma anche gli investimenti tecnologici e qualche voce di entrata inattesa. È, in sintesi, il bilancio di previsione approvato nei giorni scorsi dal direttore generale della Asl, Angelo Aliquò, e spedito alla Regione Lazio.

Sono 971 i milioni del budget stimato . Per la precisione 971 milioni 863.968,34 euro.

La proposta passerà adesso al vaglio della Regione. Basta far girare la lancetta dell'orologio per un minuto e sono usciti dalla Asl 1850 euro, in un'ora 110.000 euro, nell'arco di una giornata 2 milioni 662.000 euro.

Nel preventivo ci sono le proposte della direzione, ma poi occorre confrontarsi con i vertici della Pisana per vedere se tutto sarà approvato così o ci saranno delle riduzioni.

LA RELAZIONE

Nel documento che accompagna il bilancio, il direttore generale afferma: «Pur nell'ottica di una attenta razionalizzazione gestionale ed organizzativa e della massima attenzione ad evitare sprechi, in particolare si segnala che le valutazioni circa le previsioni del budget 2023 risentono del forte impatto relativo alla crisi energetica». Dal lato del costo del personale, invece: «I vincoli imposti dalla direttiva regionale del 13 dicembre non è in coerenza con i costi del personale che l'azienda ha già sostenuto per l'anno 2022, nonché agli incrementi di costo previsti come modifica al contratto nazionale di riferimento ed al piano assunzionale in corso di validità».

I COSTI

Una voce che pesa per 220 milioni di euro, mentre quelle per la sola elettricità sono stimate in 11 milioni e mezzo.

Pesa, come dicevamo, la mobilità in uscita. Vale a dire i cittadini che continuano a recarsi in altre aziende del Lazio (con le quali avviene la compensazione se ci sono altri in regione che invece scelgono Frosinone) o fuori regione per le prestazioni ambulatoriali o i ricoveri. Il saldo è negativo per 161 milioni di euro ed è in crescita rispetto al consuntivo 2021, quando sfiorava i 159 milioni. Solo le prestazioni in pronto soccorso fuori regione pesano per 11 milioni e mezzo, quelle da ricoveri sempre fuori dal Lazio 35 milioni.

Per quanto attiene farmaci ed emoderivati: «L'Azienda prevede di aumentare il livello di spesa nell'esercizio 2023 di circa 1 milione rispetto al 2022 concordato, tale valore risulta in linea con l'attività svolta con le linee dell'attività aziendali». Viene precisato, fra l'altro, che è in corso l'utilizzo di «un farmaco per trattamento di patologie rare, il Zolgensma, il cui costo è pari a circa 260.000 euro a paziente trattato». Nella Asl di Frosinone sono tre le persone in cura per la atrofia muscolare spinale una rara e grave malattia ereditaria. Va meglio con le prescrizioni dei medici di base: «Così come stabilito dalla Regione Lazio l'importo nel budget 2023 è pari a 57 milioni, in linea con il costo sostenuto nel consuntivo 2021. Tale importo è riconducibile ad una politica di contrazione della spesa farmaceutica avvenuta tramite un'attività di governo, monitoraggio e di indirizzo avviata già nel corso degli ultimi anni».

LE CURIOSITÀ

Nel budget non è iscritto un euro per i ticket di pronto soccorso. Una scelta dettata dal fatto che i codici bianchi sono sempre meno e che si fa sempre in tempo a inserire eventuali entrate a consuntivo.

Ci sono da fare i conti con i fitti passivi, 130.000 euro circa per l'area sanitaria e poco più di 10.000 per quella non sanitaria. Per fortuna l'azienda fa fruttare anche i suoi locali: 103.000 euro di canoni preventivati in entrata per gli spazi adibiti a ristoro negli ospedali. Si ottiene di più, però, dai distributori di snack e bevande nelle diverse sedi aziendali: previste entrate per 107.000 euro.

Giovanni Del Giaccio

giovanni.delgiaccio@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA