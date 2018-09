di Maurizio Di Rienzo

La Città dei Papi è in trepida attesa, con i tifosi della Juventus che già pregustano l’incontro ravvicinato con Cristiano Ronaldo che, dopo la doppietta al Sassuolo, da CR7 è diventato CR2. Anche se sarà un’impresa avvicinarlo, considerate le imponenti misure di sicurezza previste. I campioni d’Italia che domenica prossima affronteranno al Benito Stirpe il Frosinone, infatti, trascorreranno la vigilia del match presso l’Hotel Colaiaco che si trova a poca distanza dal casello di uscita dell’A1 Anagni-Fiuggi Terme. La comitiva bianconera dovrebbe arrivare ad Anagni nel pomeriggio di sabato.



Almeno sulla carta per i giallazzurri si tratta di un impegno proibitivo. Inutile infilare la testa sotto terra come fa lo struzzo e fare finta di niente. Anche se sono passate solo quattro giornate, non si può e non si deve, soprattutto per il rispetto che si deve ad una tifoseria rimasta a fianco della squadra nel bene e nel male. Lo dimostra il lungo applauso che sabato sera, nonostante la brutta sconfitta, la curva nord ha rivolto ai giocatori andati sotto il settore a salutarla. Contro la Juventus, però, i tifosi si aspettano uno scatto d’orgoglio da parte della squadra.



Sulla carta il pronostico non lascia grandi speranze al Frosinone visto il divario degli organici in termini qualitativi, ma nel calcio non c’è nulla di scontato. Il 23 settembre 2015 allo Juventus Stadium, i giallazzurri imposero il pareggio (1-1) ai bianconeri. Al gol di Zaza al 5’ della ripresa, seguì quello di testa di Blanchard in pieno recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E domenica - corsi e ricorsi storici - sarà sempre un 23 settembre, anche se si giocherà a campo invertito.







Marted├Č 18 Settembre 2018



