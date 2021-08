Sabato 21 Agosto 2021, 10:52

A poco più di 2 anni dalla sua scomparsa, negli scorsi giorni è stata ritrovata e pubblicata una sua canzone inedita. Il titolo è Ponti di luce parte 2 e l'artista è Blind Laugh, nome in arte di Daniele Arduini, ragazzo di 19 anni che, nel maggio del 2019, ha perso la vita nel parcheggio Multipiano di Frosinone, a causa di un incidente. Blind Laugh, tra le altre cose, era un musicista, si dedicava al rap ed era appassionato delle varie discipline legate all'arte urbana. Era tra i musicisti più talentuosi della nuova generazione di artisti ciociari.

Le sue canzoni erano contraddistinte da testi profondi, da un'ottima tecnica e da sonorità molto ricercate. Nel 2018, Daniele ha pubblicato il suo primo album, Reclusione, tuttora ascoltabile su Spotify. Poi, un'altra traccia, pubblicata a maggio del 2019, poco prima di perdere la vita nella struttura di viale Mazzini. Un singolo dal titolo Ponti di Luce parte 1, caricato e trovabile anche ora su Youtube. E nonostante tutto, la sua musica ancora oggi continua a vivere. Non solo con pezzi già pubblicati prima del decesso. La sua arte sopravvive talmente tanto che, negli corsi giorni, è emerso un nuovo brano di Blind Laugh.

La canzone è completamente inedita, mai pubblicata, non contenuta nel disco né pubblicata in rete. È stata ritrovata casualmente da due suoi amici, con cui Daniele collaborava anche musicalmente. Era nel computer di uno dei due, quello con cui il rapper registrava i brani. Era contenuta in una cartella estranea a quella in cui erano raccolti tutti i pezzi e le musiche che Blind Laugh aveva condiviso con i suoi amici. Per questo, è emersa solo adesso.

Il lavoro sulla traccia ritrovata

Ma dal momento in cui è stata fatta questa scoperta, i due che hanno ritrovato il brano si sono immediatamente dedicati al mixaggio della traccia e, poi, un altro amico di Daniele, lo stesso che ha curato il progetto grafico del primo album di Blind Laugh, ha curato la copertina di questo nuovo pezzo.

Tra la commozione di chi ha ritrovato questa nuova canzone, gli amici si sono subito concentrati nel condividere con tutti il brano postumo di Blind Laugh.

I primi ad ascoltare la canzone inedita sono stati i familiari di Daniele. Poi, con la loro approvazione, giovedì pomeriggio la diffusione sul web della nuova traccia. Il titolo, scelto dai suoi amici, è Ponti di luce parte 2. Il nuovo brano, infatti, si potrebbe quasi definire come il pezzo gemello dell'altra traccia, quella pubblicata da Daniele, intitolata Ponti di luce parte 1.

Anche nel brano inedito in realtà registrato prima dell'altro singolo pubblicato- nel testo il talentuoso rapper ciociaro nomina anche qui i ponti di luce. Gli amici, quindi, raccontano di come, per loro, fosse doveroso pubblicare questa canzone inedita di Daniele, al di là di tutto.

Ora è ascoltabile su Youtube e, dal momento in cui il brano è stato pubblicato, subito è stato ricondiviso da molte persone sui vari social network, come Facebook e Instagram. Tra l'altro, proprio su Youtube sono tanti i commenti commossi di persone che hanno ascoltato la nuova traccia. Anche in questo brano, emerge lo stile inconfondibile di Daniele, con la sua sensibilità rara, un testo intenso, rime e sonorità raffinate.

La commozione per questo brano postumo, ovviamente, è tanta, sia per i suoi affetti ma anche per il pubblico che può ascoltare ancora una volta Daniele con una nuova canzone. Ed hanno sicuramente ragione i suoi amici. Qualcuno di loro, per annunciare l'uscita del nuovo brano di Daniele, sui social ha scritto: «Fallo sapere a tutti, perché ogni volta che ascoltiamo cose sue, lui è felice».