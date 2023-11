Rapina lampo all'Eurospin, malvivente subito fermato

Rapina lampo al supermercato Eurospin di Cassino in via Casilina Sud. Un uomo armato di coltello si è diretto subito verso la cassa facendosi consegnare il denaro da una cassiera. Terrore tra i clienti che hanno assistito alla scena. Dopo aver incassato i contanti l’uomo si è dato subito alla fuga, ma la sua corsa è durata pochi minuti. Immediato è stato infatti l’arrivo dei carabinieri di Cassino che hanno bloccato l’uomo. Sono in corso le indagini anche per quantificare il bottino del furto.