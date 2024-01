Radiografie a domicilio per pazienti fragili. La Asl: «Nessuno è lasciato solo»

Radiografie a domicilio per i pazienti della Asl di Frosinone. Lo rende noto l'azienda sanitaria che sottolinea come «continua ad offrire adeguate risposte alle esigenze di salute della popolazione, attraverso la predisposizione di misure e interventi integrati a livello sociale e sanitario, attribuendo particolare rilevanza agli interventi domiciliari, come valido strumento per garantire a 360° le necessità soprattutto ai cosiddetti pazienti fragili o soli»

Il servizio di radiologia domiciliare «offre la possibilità di effettuare esami radiologici ed ecografici all’interno delle mura domestiche, evitando i disagi dei trasferimenti dal proprio domicilio al punto sanitario piu’ vicino, andando incontro alle esigenze dei familiari spesso lasciati da soli a dover affrontare le numerose difficoltà logistiche».

Il servizio è rivolto, in particolare, a persone affette da patologie polmonari, cardiache, oncologiche, neurologiche, osteoarticolari ma anche persone sottoposte ad interventi ortopedici per posizionamento protesi, con difficoltà di movimento o non deambulanti, disabili oltre a pazienti allettati, immunodepressi, con deficit psicofisici, geriatrici, traumatizzati, neonati.

A domicilio oltre le "lastre" è possibile eseguire anche ecografia addominale, muscolo-scheletrica e tiroidea.

Si tratta di un ulteriore servizio dopo quello dei prelievi per le analisi del sangue.

Il medico di famiglia dovrà formulare la richiesta che può essere presentata agli sportelli del centro di prenotazione o inviata via mail secondo le modalità stabilite dall'azienda. La commissaria straordinaria della Asl, Sabrina Pulvirenti, ribadisce: «Nessuno è lasciato solo»