Prosegue la gara del festival dei Conservatori di musica, a Frosinone, format unico in Europa giunto alla settima edizione, organizzato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con il “Refice”.E proprio nell'ambito del Festival, il Circolo della Stampa per questa sera ha organizzato un evento eccezionale, dal titolo “Concerto di mezza estate - In viaggio con Pino Daniele”. L’iniziativa, realizzata con il sostegno dell’Amministrazione comunale, si terrà questa sera alle 21 (sempre in piazzale Vittorio Veneto) e vedrà protagonisti i giovani talenti del nostro territorio. Sarà presentata dall’affascinante Alessandra Droghei. Il programma è articolato in varie sezioni, come il jazz (con la voce di Oona Rea), la musica classica e l’improvvisazione del pianista Alessandro Simoni. Oltre - naturalmente - al repertorio di Pino Daniele.IL FRUSINATE DELL’ANNONel corso dell’evento, sarà premiato anche il “Frusinate dell’anno”, che una giuria di giornalisti ha individuato in Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone calcio e vice presidente nazionale di Confindustria «per aver elevato il nome di Frosinone ai massimi livelli del Calcio Professionistico». Stirpe sarà premiato dal prefetto, Ignazio Portelli.Il concerto di questa sera è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Frosinone, la Provincia, la Camera di Commercio di Frosinone nonchè da società che credono nella crescita del territorio come la «Banca Popolare del Cassinate», la «Pigliacelli Autotrasporti» e la «Cialone Tour».