Processo Mollicone, il generale Garofano: «Certo che Serena fosse in caserma il primo giugno 2001»

«E' certo che Serena Mollicone fosse in caserma la mattina del primo giugno 2001, la probabilità che fosse stata colpita nella caserma è pari al 98 percento e che fosse stata urtata contro la porta al 95 percento». E' la conclusione del generale Luciano Garofano, consulente di parte civile nel processo per la morte di Serena Mollicone. Lo ha affermato dinanzi alla corte d'assise di Cassino dove si sta celebrando il processo nei confronti dell'ex maresciallo Franco Mottola, di sua moglie Anna Maria, di suo figlio Marco, del carabiniere Francesco Suprano e dell'ex luogotenente Vincenzo Quatrale. La conclusione del generale Garofano, che ha svolto la relazione assieme alla dottoressa Volpini, è arrivata in base all'elaborazione di un modello statistico basato sulla teoria bayesiana, nel quale sono state valutate tutte le prove scientifiche raccolte e le varie testimonienza. Nel pomeriggio è atteso l'esame dell'imputato Vincenzo Quatrale.