Latina, la genesi degli errori giudiziari: incontro con l'ex comandante dei Ris Luciano Garofano

Un pomeriggio al mare con l'autore. Domani, nell’ambito di SabatoLibro, presso l’Hotel Mediterraneo al Lido di Latina, ci sarà l’ex comandante dei Ris di Parma, il generale Luciano Garofano, che presenterà il suo ultimo libro “La falsa giustizia. La genesi degli errori giudiziari e come prevenirli”. L'incontro è organizzato da XBeach in collaborzione con Agenzia Omicron e Movimento Forense. L’appuntamento è a partire dalle 18.30.Continuano intanto gli appuntamenti della raqssegna estiva di XBeach, organizzata dall’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo e dall’Associazione Minerva che dal 1° giugno sta animando il litorale di Latina con appuntamenti di sport, cultura e musica.Per quanto riguarda lo sport nel fine settimana ci saranno i Campionati Italiani di tiro al bersaglio subacqueo che si svolgeranno da oggi a domenica 16 presso la piscina comunale di Latina. L’appuntamento, per l’apertura ufficiale dei campionati italiani, è per oggi a partire dalle 17 con la cerimonia d’apertura ufficiale che si svolgerà al Park Hotel. Si prosegue, poi, domani e domenica con le gare che prenderanno il via dalle 9 negli spazi della piscina comunale dove sono in programma le competizioni di tiro libero, superbiathlon, biathlon e la staffetta.Sabato e domenica partirà anche il torneo provinciale di XBeach Volley- King & Queen con la prima tappa che verrà ospitata presso lo Sporting Beach di Sabaudia per proseguire, nei prossimi week end, con le tappe di Sperlonga e Terracina. 4° tappa finale a Latina, il 6 e 7 luglio presso l’Hotel Mediterraneo.Per gli Open Day sportivi dedicati a più piccoli oggi appuntamento con la promo di beach rugby a cura dell’Asd Rugby Latina che, per l’occasione, dalle 17.30 alle 19.30 - allo stabilimento Space Time di Foce Verde -organizzerà prove gratuite per bambini e ragazzi.Domenica, invece, appuntamento per tutti gli amanti della bike all’Hotel Tirreno con l’allenamento di spinning dalle 19 alle 21, mentre per gli appassionati di immersioni per tutta la giornata di domenica l’Asd Passione Blu Latina organizzerà, presso la piscina dell’Hotel Mediterraneo, un open di introduzione all’attività subacquea.Gli appuntamenti della kermesse continuano con le attività dell’Enjoy Walking, che si svolgerà tutti mercoledì di giugno a partire dalle 19 all’Hotel Tirreno; l’allenamento di Functional Training e corpo libero tutti i martedì, giovedì e sabato alle 9.30 presso l’Hotel Mediterraneo e il lunedì, mercoledì e venerdì presso l’Hotel Tirreno. Oggi invece l’attività di funzionale si svolgerà in riva al mare, anche alle 19.00, presso l’Hotel Tirreno.Infine gli appuntamenti con la regolazione psico-corporea tutti i martedì, giovedì e sabato alle 19.30 ed i corsi di Acquagym che si svolgeranno tutti i martedì, dalle 17.30, e sabato e domenica con inizio alle 12 e alle 17.30, sempre presso l’Hotel Mediterraneo.