Venerdì 20 Maggio 2022, 07:20

Improvviso impedimento di un giudice, slittano tre udienze del processo per l'omicidio di Serena Mollicone. Oggi era in programma la 40esima udienza dinanzi alla corte d'assise di Cassino dove si sta celebrando il processo a Franco, Marco, Anna Maria Mottola, a Vincenzo Quatrale e a Francesco Suprano. Era in programma l'escussione testimoniale di sette persone, tutte chiamate della difesa della famiglia Mottola, ma l'udienza riprenderà a giugno. La comunicazione è stata inoltrata alle parti nella tarda mattinata di ieri, quando è stato comunicato il differimento d'ufficio delle udienze del 20, 23 e 27 maggio. Il 6 giugno si ripartirà dal calendario già stilato.

Tra i testi indicati c'è il neo questore Cristiano Tatarelli (ex dirigente del commissariato di Polizia di Cassino e della Squadra Mobile della Questura di Frosinone), la cugina di Serena Sabrina D'Alloro, Anna Maria Poccia (una conoscente di Santino Tuzi), Simone Grimaldi, Loredana Spalviero ed Enzina Iafrate, l'odontotecnica che avrebbe effettuato l'ortopanoramica a Serena a Sora prima di fare ritorno ad Arce, la mattina del primo giugno.

L'EX MARESCIALLO

All'udienza di mercoledì scorso ha rilasciato spontanee dichiarazioni l'ex maresciallo Franco Mottola, accusato di aver depistato le indagini per allontanare responsabilità sul figlio Marco. Per la procura, infatti, il ragazzo la mattina del primo giugno avrebbe ospitato la 18enne in un alloggio della caserma, qui ci sarebbe stata una discussione culminata con l'omicidio. «Io - ha detto Mottola - non ho depistato nulla, e non avrei potuto farlo, ho fatto il mio dovere, agendo su delega del capitano Trombetti e dei pubblici ministeri. Facevamo riunioni operative ed ho segnato i tutti i dettagli dell'attività di indagine su un'agenda che compilavo assieme a Quatrale: il capitano Trombetti ne era al corrente». Dunque al pari della moglie e del figlio Marco, ascoltati alle precedenti udienze, si è dichiarato innocente. «Su di noi solo illazioni», ha concluso Mottola.