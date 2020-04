© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel tardo pomeriggio, è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Frosinone il manager Asl, Stefano Lorusso . Nel pomeriggio ha manifestato tutti i sintomi del Covid, a cominciare dalla febbre che è salita oltre i 38 gradi; il tampone, poco dopo, ha confermato la positività. E’ stato dunque ricoverato nel tardo pomeriggio senza passare per il Pronto Soccorso. Va detto che, sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, è stato a contatto con medici e sanitari che (in alcuni casi) sono poi risultati positivi. Ora i suoi collaboratori andranno in quarantena.