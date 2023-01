Piglio, cede muro di contenimento: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Cede muro di contenimento: paura e ore di lavoro per i vigili del fuoco. L’allarme alla sala operativa dei vigili del fuoco di Frosinone c’è stata nella serata del 25 gennaio, intorno alle 22 circa.

Una squadra del distaccamento di Fiuggi è intervenuta nel Comune di Piglio, in via Circonvallazione, per il cedimento di un muro di contenimento dell’altezza di circa 3 metri.

Il personale dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autogrù in dotazione ha provveduto alla messa in sicurezza del sito. Le operazioni hanno riguardato anche un mini-escavatore cingolato rimasto sul bordo del cedimento. L’intervento si è protratto per tutta la notte, ma alla fine tutto è stato risolto nel miglio dei modi. «Non sono stati registrati danni a persone», è stata la comunicazione dei pompieri. Tanta paura, quindi, per i residenti della zona.