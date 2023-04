Protezione speciale migranti, Piantedosi: «Va trovato punto di equilibrio. Lo stato di emergenza? Serve»

Migranti - A via oggi in commissione Affari Costituzionali del Senato l'esame degli emendamenti del decreto Cutro. Al centro della discussione c'è l'abolizione della protezione speciale. Il provvedimento è atteso in aula domani. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ospite di un convegno promosso dal sindacato di Polizia Coisp "La Sicurezza nelle Aree Metropolitane", torna a parlare dello stato di emergenza deciso per gestire gli arrivi delle persone che quotidianamente sbarcano nelle coste italiane.

«Si è fatto ricorso allo stato di emergenza anche per i profughi ucraini per avere strumenti di gestione del fenomeno adeguati al forte impatto degli arrivi concentrati di persone - spiega Piantedosi -. Se in un fine settimana ne arrivano 6mila sfido chiunque con strumenti ordinari a trovare un'adeguata sistemazione».

«L'emergenza non è una qualificazione del fenomeno ma è uno strumento tecnico per avere una gestione adeguata dell'accoglienza», ha aggiunto.

«Sulla Protezione Speciale sono convinto che i lavori parlamentari riusciranno a trovare il giusto punto di equilibrio tra il rispetto degli obblighi di natura umanitaria e costituzionale e non svilire l'alto valore di un istituto giuridico trasformandolo in un meccanismo surrettizio di elusione di accesso al soggiorno nel territorio nazionale. Questo punto di equilibrio va trovato», ha detto il ministro.

