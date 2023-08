Piedimonte San Germano, tampona il fidanzato fermo al semaforo con la moto e lo manda in ospedale

Tampona il fidanzato in moto mentre è fermo al semaforo. È successo questa mattina a Piedimonte San Germano (Frosinone), sulla Casilina. Protagonista una giovane coppia del posto. La ragazza che sopraggiungeva con l'auto non si sarebbe accorta che il fidanzato che la precedeva si era fermato perché era scattato il rosso e lo ha travolto. Il centauro, soccorso dagli operatori del 118, ha riportato una trauma alla colonna vertebrale e alla gamba. È stato portato in ospedale in codice rosso.