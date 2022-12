Venerdì 23 Dicembre 2022, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 08:54

Un nuovo parcheggio allo Scalo sarà a disposizione dei frusinati dal 27 dicembre. Riapre, infatti, l'area di sosta da anni interdetta del parcheggio di via Valle Fioretta (di fronte palazzo Sif) chiusa dai privati. È il risultato di un incontro tra l'amministrazione comunale e la proprietà Di Cosimo dopo che da anni una sbarra ne impediva l'accesso. Il parcheggio sarà aperto dalle 8 alle 21 da lunedì al sabato e la domenica sino alle 13 ma con la possibilità, in caso di necessità o di concomitanza della partita del Frosinone calcio, di aprirlo anche nel pomeriggio. Grazie a questa decisione il quartiere Scalo, potrà offrire un'opportunità in più ai pendolari o a chi si recherà agli uffici del palazzo Sif. In realtà non si tratta di una concessione benevola dei privati ma solo del rispetto della convenzione dovuta all'epoca della costruzione dell'immobile di piazza Pertini e che prevedeva la dotazione di standard urbanistici (tra cui anche i parcheggi in questione) ad uso pubblico. I privati giustificarono la chiusura per motivi di sicurezza e perché quando venne aperto era diventato il rifugio di camion o camper e non di auto come invece era previsto.



L'area privata ieri è stata ripulita dalle erbacce anche dal Consorzio di bonifica sud Anagni che sta operando la sistemazione delle sponde del vicino corso d'acqua. Soddisfatta l'amministrazione: «Vista la cronica mancanza di parcheggi nel quartiere dichiara il primo cittadino Riccardo Mastrangeli - stiamo cercando con il consigliere delegato Pizzutelli e cartografia alla mano qualsiasi tipo di area per arrivare ad una soluzione ottimale del problema. Dopo tanti anni siamo riusciti a sbloccare via Valle Fioretta». «Grazie agli uffici tecnici del comune - afferma il delegato allo Scalo, Anselmo Pizzutelli - siamo riusciti a trovare un'intesa con i privati e rimettere a disposizione della collettività il parcheggio. Non ci fermiamo qua ed oltre all'area di via Puccini vicino alla scuola media Aldo Moro ne stiamo cercando altre per destinarle ad ulteriori parcheggi». Sempre in tema ieri sono stati ridisegnati i primi stalli anche in Corso Lazio dove verranno realizzati altri 170 posti sino all'altezza dell'asilo nido. Predisposta la segnaletica anche in via Licino Refice dove sorgeranno un'altra decina di posti. Entro la fine dell'anno il comune avrà dotato il quartiere di oltre 250 parcheggi in più, dopo i disagi emersi dovuti alla chiusura di piazzale Kambo per la costruenda nuova piazza e l'eliminazione dei posti in via Refice per far spazio alla ciclabile.

VIABILITÀ

Sia in Corso Lazio che in via Refice, oltre alla realizzazione degli spazi attraverso la segnaletica orizzontale servirebbe anche un nuovo manto stradale perché le condizioni delle due arterie sono pietose. Sul tema viabilità si segnala infine la polemica solleva dal consigliere comunale del Pd, Angelo Pizzutelli, sull'inopportunità di eseguire lavori di manutenzione stradale proprio in questi giorni pre-natalizi. E sulla sua pagina di Fb si sfoga così: «Rattoppi al manto stradale eseguiti il 22 dicembre con il regalo natalizio di ben 40 minuti di fila da viale Roma alla rotatoria di De Matthaeis e dintorni». Ieri è stata forse la giornata più trafficata dell'anno ed oggi non andrà meglio.

Gianpaolo Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA