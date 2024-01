Rappresentante ciociara nel comitato pari opportunità del Cnel

C'è un pezzo di Ciociaria nel nuovo comitato pari opportunità del Cnel - il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - che si è insediato nei giorni scorsi. A far parte dell'organismo presieduto dalla consigliera Rossana Dettori, infatti, c'è anche Annalisa Casino, originaria di Alatri e presidente della commissione pari opportunità della Lega delle cooperative.

La Casino è una esperta e cultrice delle tematiche legate alle pari opportunità e da oltre 10 anni accompagna le imprese e le organizzazioni in percorsi di social accountability e in attività di formazione sulle tematiche note come "Dei" (diversity equity inclusion). Dal 2014 è co-fondatrice e presidente di Eticae-Stewardship in Action, cooperativa di professioniste sulla sostenibilità e corporate social a maggioranza femminile, che ha sede a Frosinone e Potenza oltre a essere la responsabile della qualità e responsabilità sociale del Consorzio Parsifal.

«La parità di genere conviene a tutta la società, conviene alla democrazia, conviene in termini di crescita economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è solo una questione prettamente etica - ha commentato il presidente del Cnel, Renato Brunetta - Servirebbe inoltre – ha aggiunto – un testo unico della normativa sulla parità di genere, come strumento di censimento e valutazione. Un obiettivo ambizioso su cui il Cnel può impegnarsi direttamente».