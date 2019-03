Parcheggio selvaggio su posti per disabili, elevate 400 multe in un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parcheggio selvaggio nei posti riservati agli invalidi: ogni anno a Frosinone si contano circa 400 infrazioni.È questo il dato relativo al 2018 che emerge dall’ufficio contravvenzioni della polizia locale in piazza VI Dicembre ed è quindi assai probabile che il numero di trasgressori sia molto ma molto più alto.In tutta la città si contano un centinaio di stalli riservati alle persone diversamente abili. I primi due mesi del nuovo anno non si sono aperti bene. Anzi il numero di infrazioni è anche leggermente aumentato. La Polizia locale ha infatti già multato 80 automobilisti che a gennaio e febbraio hanno occupato posti riservati ai portatori di handicap.Sul caso è intervenuto il consigliere comunale del Pd, Angelo Pizzutelli, il quale presenterà un’interrogazione documentata presso la segreteria comunale. L’obiettivo, spiega l’esponente del Pd, «è fare chiarezza sul reiterato ed assolutamente improprio utilizzo dei parcheggi destinati ai portatori di handicap troppo spesso indebitamente occupati dall’inciviltà umana. Il fine dell’interrogazione è quello di alzare l’attenzione su un fenomeno, purtroppo, dilagante nonostante i controlli della polizia locale».Le infrazioni avvengono un po’ ovunque ma ci sono zone particolarmente colpite: dall’ospedale al tribunale, in piazza Gramsci davanti al palazzo della provincia, in via Aldo Moro dove molti per assenza di parcheggio o per evitare di pagare il ticket delle strisce blu lasciano l’auto per recarsi al negozio di turno. Poi ci sarebbero altri controlli da eseguire proprio sulla validità e sull’uso degli stessi tagliandi di invalidità. Questi valgono solo in caso in cui si trasporta il disabile a bordo: in molti utilizzano il tagliando per parcheggiare riservati anche quando il disabile non c’è.