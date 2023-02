Domenica 12 Febbraio 2023, 07:48 - Ultimo aggiornamento: 11:02

Va a prendersi il caffè con un amico, torna dopo dieci minuti e non trova più la sua auto. Vittima del furto un uomo di Cassino, residente nella frazione di Sant'Angelo, che l'altra mattina si era recato in centro con la sua vecchia Fiat Panda che tra due anni avrebbe compiuto 40 anni.

«Una macchina vecchia, la uso quasi esclusivamente per andare in campagna. L'altra mattina ho dovuto raggiungere un mio amico e sono andato in centro a Cassino. Il tempo di prendere un caffè, e non ho più trovato la mia macchina. Mai avrei potuto immaginare che qualcuno poteva essere interessato a rubare un'auto di 38 anni» spiega l'uomo vittima del furto.

Il colpo messo a segno l'altra mattina, segue di pochi giorni i due furti avvenuti a Cervaro, con identica modalità: prima un'auto rubata in pieno centro, poi il finestrino rotto ad un'altra vettura per trafugare una borsa.

L'allarme furti nelle auto era iniziato lo scorso weekend quando all'interno del parcheggio del camposanto di Cassino, i malviventi avevano messo a segno due colpi identici. La dinamica è stata sempre la stessa: con attrezzi atti allo scasso è stato divelto il finestrino: un noto assicuratore molto conosciuto in città, ha parcheggiato il suo Suv Stelvio ed è entrato nel camposanto. Una visita breve, di soli 10 minuti, che sono comunque stati sufficienti ai malintenzionati per sfondare il finestrino dell'auto e portare via la 24 ore' che si trovava nell'auto. Episodio analogo è stato bissato il giorno successivo.

Vittima del furto è stata questa volta una giovane donna che aveva lasciato la sua borsa in auto. Dopo la visita al cimitero, anche per lei l'amara sorpresa: finestrino divelto e borsa sparita. La malcapitata aveva anche lanciato un appello: «Non avevo molto denaro all'interno, nella borsa c'erano però effetti personali non di valore economico, ma ai quali sono molto legata per un valore affettivo e vorrei in qualche modo riaverli indietro. Sarebbe opportuno dotare l'area di telecamere di videosorveglianza dato che non è la prima volta che accadono questi episodi, anche in passato nel parcheggio si sono verificati dei furti alle auto in sosta», spiegano alcuni cittadini che in maniera più assidua si recano al cimitero. Più telecamere vengono richieste anche per quel che riguarda il centro cittadino, dove nelle scorse settimane sono stati messi a segno alcuni colpi notturni in diverse attività commerciali. Nel frattempo proseguono le indagini sul furto alla gioielleria a Pontecorvo