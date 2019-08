Paliano, oggi Michele Zarrillo in concerto nel centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paliano è pronta ad accogliere Michele Zarrillo. Dopo tanti anni il centro storico di Paliano torna ad ospitare un big della musica leggera italiana nell'ambito dei festeggiamenti ferragostani della XXII edizione del Palio dell'Assunta. L'interprete di Una rosa blu, questa sera si esibirà in Viale Umberto I, chiusa al transito dei veicoli. Lungo la circonvallazione (via F.lli Beguinot) sottostante funzionerà il doppio senso di marcia, mentre da Mole e dal campo sportivo partiranno le navette.Si chiamal'evento, in programma oggi e domani nella città dei papi. Si parte oggi pomeriggio, alle 18, presso Palazzo Bonifacio VIII, con la conferenza del direttore del Museo Nazionale Preistorico Etnografico L. Pigorini di Roma, Mario Mineo, dal titolo Il viaggio dell'anagnino Igino Alessandrini (1902-1909): la colonizzazione del Congo dedicata alla forte presenza degli Italiani nella colonizzazione del Congo Belga a fine 800 di cui è stato testimone anche l'anagnino Igino Alessandrini. La conferenza sarà arricchita dalla mostra di armi e altri oggetti congolesi riportati dal viaggio.L'altro appuntamento di oggi, a cura di Giancarlo Pavat in collaborazione con l'Associazione ViviCiociaria, è l' Itinerario del Mistero ad Anagni, lungo tutto il centro storico, alla ricerca di simboli esoterici ed immagini misteriose. L'itinerario si concluderà alle 22, con il concerto del chitarrista Stefano Spallotta all'interno di Casa Barnekow che, nei due giorni dell'evento, resterà aperta al pubblico e ospiterà la mostra fotografica Luce ed Ombra di VM Grande. La manifestazione sarà chiusa da un concerto di tango con il Trio Laino, Pizzutti, Spallotta, in programma domani sera, alle 21.30, nel Parco delle Rimembranze. A Monte San Giovanni Campano torna l'evento musicale dell'anno, il festival di musica etno-popolare Etnomonte alla sua quarta edizione. Oggi in piazza Marconi, alle 22, risuonerà musica ska ed electro rock italiano con la band pugliese Après La Classe. Domani sarà la volta degli Almamegretta, un gruppo musicale napoletano che propone un mix di trip hop, reggae, dub, rap e canzoni napoletane., oggi Il Borgo racconta: protagonisti della kermesse sono la storia, le tradizioni, la musica, i sapori, i costumi di questo caratteristico paese arroccato alle pendici del Monte Cairo. La manifestazione si snoderà lungo il centro storico fino alla Torre Medievale, simbolo del paese, dove si conclude l'itinerario enogastronomico.Dalla musica al cabaret: In Ciociaria arriva Comiprovincia, la prima rassegna di cabaret e comicità proposta dall'amministrazione provinciale di Frosinone. La prima tappa è a, oggi, alle 21, alla villa comunale (ingresso gratuito). Protagonisti della serata i comici Alberto Farina da Colorado e Sergio Viglianese da Zelig.