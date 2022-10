Docufilm su Sarura, il villaggio della perseveranza dei giovani palestinesi

E' in programma domani, lunedì 17 ottobre alle 17,30 in largo Paleario, a Frosinone, la proiezione del docufilm "Sarura - The futureisanunknownplace", regia di Nicola Zambelli., organizzata da AssopcePalestina, Oltre l' Occidente, rete no War Frosinone, Operazione Colomba e SMK.

"Palestina, per non perdere la speranza" è il tema del confronto. «Sarura - spiegano gli organizzatori - è il nome di un antico villaggio nel territorio di At-Tuwani, in Cisgiordania, abitato fino a metà degli anni degli anni '90 quando la popolazione venne evacuata, dall'esercito israerliano, da molti villaggi per usare l'area per addestramento militare e costruire colonie che sono illegali secondo la Convenzione di Ginevra».

Da alcuni anni molti dei villaggi videro il ritorno degli abitanti, non cosi Sarura che venne abbandonato dalle famiglie che avevano trovato nuova sistemazione. «Da alcuni anni ne hanno ripreso possesso un gruppo di giovani palestinesi del villaggio di Atuwani che si sono riuniti in un collettivo dal nome “Youth of Sumud” (“La gioventù della perseveranza”), riuscendo a viverci nonostante i periodici tentativi di evacuazione, semplicemente grazie alle loro azioni nonviolente e alla possibilità di fare attivismo grazie ai nuovi strumenti digitali. Intorno a loro la solidarietà di gruppi internazionali e israeliani che difendono il diritto dei Palestinesi a vivere sulla loro terra» .



Saranno presenti: Amira Hureini una protagonista del film e attivista di Youth of Sumud di Masaffer Yatta, Palestina; Luisa Morgantini già VicePresidente Parlamento Europeo e di AssoPacePalestina.