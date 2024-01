Tumori, inaugurata la nuova Tac all'ospedale di Sora. Il presidente Rocca: «I cittadini del Lazio devono curarsi vicino casa»

«Non ci nascondiamo, permangono forti criticità soprattutto nell’area dell’Emergenza - Urgenza e degli Anziani. Ma ci sono buone notizie come quella di oggi a Sora dove inauguriamo un nuovo acceleratore lineare di ultima generazione, una Tac dedicata alla Radioterapia che consentirà un centraggio fino a frazioni di millimetro, una nuova dialisi. Quello che mi piace di questa giornata è che parliamo di apparecchiature d’altissima eccellenza. Vogliamo fermare l’inutile fuga dei cittadini dal Lazio per curarsi e fare in modo che trovino sotto casa tutte le attrezzature necessarie per farlo». Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca inaugurando il nuovo polo d’eccellenza della Asl di Frosinone per le cure dei tumori, realizzato nell’ospedale "SS Trinità" a Sora.

Il macchinario, acquistato nell'ambito del Pnrr, consentirà interventi radioterapici più precisi ed efficaci. Il presidente Rocca ha inaugurato poi anche Nefrologia e Dialisi rinnovate con una spesa da 170mila euro e dotate anche di 21 letti bilancia (per dosare il fluido sulla base del reale peso corporeo) per un costo di circa 60mila euro di risorse aziendali.

«Curare nuovi pazienti di questa provincia grazie alle attrezzature che inauguriamo oggi significa evitare a queste persone la sofferenza ulteriore legata agli spostamenti verso Roma o Latina. Significa un grandissimo passo verso il territorio ed una Sanità più vicina ai suoi pazienti», ha sottolineato il commissario della Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti in occasione dell’inaugurazione del nuovo polo d’eccellenza di Oncologia Asl realizzato a Sora.

I NUMERI

Il piano di investimenti per Sora prevede nel complesso i tomografi assiali computerizzati (530mila euro), gli acceleratori lineari (2,2 milioni di euro) e la gamma camera (525mila euro), i mammografi digitali con tomosintesi (275mila euro), gli ecotomografi multidisciplinari (82mila euro), gli ecotomografi ginecologici 3D (82mila euro), i telecomandati digitali per esami da reparto (247mila euro).

La Uoc Radioterapia del presidio ospedaliero di Sora conta in organico tre medici, un fisico sanitario, quattro tecnici sanitari e un’infermiera. I pazienti trattati sono 750 l’anno.

Le attrezzature inaugurate questa mattina fanno parte delle 298 grandi apparecchiature che la Regione Lazio ha programmato di acquisire: 184 sono già operative, le altre saranno collaudate entro dicembre dell’anno in corso. L’investimento complessivo è di 102 milioni di euro.