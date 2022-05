Omicidio nel napoletano: arrestato un 36enne a Sora, già coinvolto nell'operazione Requiem

Concorso in omicidio aggravato anche dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’organizzazione di appartenenza. Con quest'accusa è stato arrestato Ciro Ciriello 36enne campano, ma da tanti anni residente a Sora dov'è molto conosciuto. Secondo le indagini della polizia, furono i vertici del clan D’Amico a ordinare la morte di Patrizio Reale, ucciso nel cortile della sua abitazione nell’ottobre di tredici anni fa nel quartiere San Giovanni a Napoli. A quell'omicidio avrebbe preso parte anche l'uomo che vive a Sora, dov'è stato raggiunto e gli è stata notificata la custodia cautelare in carcere emesa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Stessa misura anche Armando De Mario (classe 1991); Luigi D’Amico (classe 1969); Gennaro D’Amico (classe 1974); Salvatore D’Amico (classe 1973), tutti campani.