Odissea per i pendolari Cotral nella tratta "Ponte Mammolo - Sora": corse che saltano e app bloccate

Odissea per decine di pendolari fermi alla fermata di Ponte Mammolo a Roma in attesa di tornare a Sora. L'app Cotral per dispositivi mobili non funziona e nessuno sa cosa fare. La corsa delle 17:20 "Ponte Mammolo - Sora" è in ritardo da un'ora, pare a causa di un incidente e sale la tensione. Non è la prima volta che lavoratori e studenti lamentano i disservizi legati alla mancanza di informazioni in tempo reale. "Il numero verde è sempre occupato oppure non risponde nessuno. L'applicazione è bloccata e non sappiamo cosa fare. Dovrebbero avvisare in tempo reale sui disservizi, che sappiamo che possono accadere, per dare a noi la possibilità di organizzarci. Invece nessuno ci dice niente ed è da oltre un'ora che siamo fermi in attesa di conoscere il nostro destino", lamenta un pendolare che deve rientrare ad Isola Liri. In attesa di ripartire sono tanti tra coloro che abitano a Sora, Isola Liri, Castelliri e in altri comuni della provincia."Siamo alle solite, non ne possiamo più. I disservizi sono troppo frequenti e per chi esce la mattina alle sei per andare a lavorare rientrare la sera alle 22 è assurdo e sfiancante. Almeno avvisarci, darci la possibilità di gestirci. Nemmeno l'applicazione funziona". Insomma problemi su problemi. Intanto il tempo passa.