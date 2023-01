Giovedì 19 Gennaio 2023, 08:49



Paesaggio invernale sui Simbruini, l'apertura del circo bianco è sempre più vicina. Col passare delle ore si fa sempre più concreta la possibilità che gli appassionati di sport invernali possano tornare a utilizzare gli impianti sciistici delle località montane di Campo Staffi, nel Comune di Filettino e di Campocatino nel Comune di Guarcino. Negli ultimi due giorni le precipitazioni nevose in quota hanno depositato a terra una coltre spessa che ha fatto tornare il buonumore tra gli operatori turistici delle due stazioni sciistiche ciociare dopo settimane di temperature elevate con assenza di neve. Adesso, anche se in ritardo, la stagione invernale sta per partire. Ieri la neve è arrivata nel paese di Filettino, il Comune più alto della Ciociaria con i suoi 1036 metri, e ha imbiancato anche il Monte Scalambra.

Secondo le previsioni meteo, tra giovedì e sabato sono attese copiose nevicate anche a bassa quota, circostanza che rafforza l'ipotesi di apertura degli impianti in questo fine settimana. Sulle piste, intanto, si sta lavorando per battere le piste e portare la neve nei punti in cui non è sufficiente e dove è stata portata via dal vento. A Campo Staffi ieri mattina la neve al suolo aveva raggiunto i 38 centimetri. «Stiamo continuando a lavorare per cercare di aprire gli impianti per il weekend ha comunicato il gestore, la società Riccardo II - Al momento non sta nevicando, è presente tanto vento».

Il Rifugio Viperella ha organizzato un fine settimana di ciaspolate: sabato alle 17.30 e alle 19 (per esperti) e un'altra domenica alle 9. Quella di sabato sarà la prima ciaspolata notturna del 2023. Il ritrovo è alle 17 presso la sede del Rifugio Viperella, a Campo Staffi: «Partendo con le ultime luci del sole a colorare di arancio e rosa le vette spiegano Mauro Venditti e Laura Testa - ci lasceremo trasportare, in una atmosfera suggestiva, dal chiarore delle stelle e dai riflessi della neve candida». La prenotazione è obbligatoria entro le 19 di oggi, 19 gennaio, al numero 3471665470.

C'è grande voglia di rimettere gli sci anche nel comprensorio di Campocatino. Sulla pagina facebook del Family Park Campocatino, il nuovo nome della stazione sciistica, si legge: «In tanti ci state chiedendo e contattando per avere informazioni sulla data di apertura. Allo stato attuale abbiamo bisogno ancora di un po' di neve che speriamo cada nella giornata di oggi. Domani (oggi ndr) potremmo avere un quadro più chiaro della situazione, in modo da potervi dare informazioni certe».