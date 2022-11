Domenica 27 Novembre 2022, 09:33

A Campo Staffi stagione sciistica assicurata. Buone notizie dalla stazione sciistica nel Comune di Filettino. Dopo le nevicate di questi giorni in tanti attendevano notizia sull'apertura degli impianti di risalita che, stando a quanto riportato dal gestore, la società Riccardo II di Filippo Coluccelli, è garantita. I dubbi si erano levati nei mesi scorsi a causa a causa dei rincari dell'energia elettrica che facevano temere il peggio vista l'enorme quantità di energia necessaria a far funzionare gli impianti. A rassicurare gli appassionati di sport invernali, invece, è intervenuto lo stesso gestore: «La neve caduta a Campo Staffi è di circa 15cm; occorre altra neve per poter aprire gli impianti. I costi degli Skipass si legge ancora - usciranno a breve, purtroppo le tariffe rispetto alla stagione scorsa sono state ritoccate a fronte del costo dell'energia, abbiamo comunque cercato di contenere i costi».

La società ci tiene a sottolineare che «in questo momento di crisi, noi assicuriamo l'apertura della stazione sciistica nella speranza che arriveranno a breve copiose nevicate per poter aprire». Le comunicazioni da parte della Riccardo II giungono la pubblicazione di un post con il quale i titolari del Rifugio Viperella avevano sottolineato la necessitò di un ufficio turistico «che dia in tempi brevissimi tutto le info e il supporto al turista, perché il turismo è la prima fonte economica per l'economia del paese». L'Asd Rifugio Viperella ha sottolineato che, non essendo gestore della stazione sciistica né tanto meno referente per la manutenzione della strada, «non può fornire informazioni precise circa l'apertura degli impianti o lo sgombero della neve sulla strada Sp30 che porta a Campo Staffi». Da parte del Comune, nel frattempo, sono state eseguite le manutenzioni delle seggiovie, tra il 6 e l'8 dicembre si procederà al collaudo dell'impianto dell'Anticotento mentre il Ceraso e il tapis roulant possono già funzionare. Per la prossima settimana è prevista anche la consegna del secondo tapis roulant che è stato acquistato dal Comune di Filettino con 200mila euro di fondi regionali.

An. Mag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA