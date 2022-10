Mercoledì 19 Ottobre 2022, 09:03

Abbandonato, inutilizzato, deturpato. Il parcheggio multipiano di viale Mazzini, nel centro di Frosinone, è divenuta un'opera che, nel corso degli anni, ha visto sinora parcheggiare solo il degrado. La struttura è gestita dalla società Frosinone mobilità e servizi in capo al gruppo imprenditoriale Zeppieri sotto forma di project finacing per la durata di 30 anni (scade nel 2034). Pensato nel lontanissimo 1979, inaugurato quasi 30 anni dopo, il mega parcheggio è costituito da cinque piani in grado di ospitare ben 133 posti auto tra quelli coperti e quelli sui terrazzi (scoperti) oltre a 54 box per garage che il gestore privato aveva in mente di affittare o vendere (prezzo medio circa 20 mila euro).

In realtà i garage affittati o venduti si contano sulle dita di una mano e mediamente sostano nel parcheggio una decina di mezzi tra cui alcuni camper o furgoni. Realizzato prima che si trasferisse l'ospedale il mostro di cemento è costato 3,7 milioni di euro, è stato atteso per 18 lunghissimi anni e una volta inaugurato ha iniziato il suo lungo calvario. Scritte ovunque, odore di urina lungo le pareti, bottiglie, sporcizia e tutto ciò che si poteva rompere è stato rotto. Negli ultimi giorni alcuni estintori sono stati divelti persino l'idrante della cassetta antincendio è stato rotto, il semaforo all'ingresso del Multipiano fracassato. Dentro scritte ovunque e, specie nelle ore notturne, appare il set ideale per girare un film horror.

COSA SI ATTENDE

Finito alcune volte alla ribalta della cronaca locale per episodi di cronaca nera ora però torna al centro dell'interesse perché a breve partiranno i lavori ai Piloni e l'istituzione del doppio senso di marcia su via Alcide Gasperi. A ciò si andrà ad aggiungere anche la pedonalizzazione totale di Largo Turrizani. Ciò eliminerà la presenza di tanti posti auto nella zona. Ed allora sembra esser tornato l'interesse verso questo parcheggio. In settimana poi una sentenza del tribunale di Frosinone ha condannato il Comune a versare 114 mila euro per due anni di gestione alla società. Considerando però che vi sono altri 9 anni da conteggiare si capisce che per l'amministrazione si tratta di una cifra considerevole.

LA TRATTATIVA

Per tutte queste ragioni la nuova amministrazione Mastrangeli si è incontrata qualche giorno fa con la società Fms i cui rapporti si erano raffreddati durante l'era Ottaviani: al centro della discussione la revisione dei parcheggi in città, l'ipotesi di arrivare ad un accordo economico, la rivalorizzazione del Multipiano e non ultimo anche un clamoroso ed anticipato ritorno del mega parcheggio in gestione all'amministrazione.

«Ci siamo incontrati con il nuovo sindaco Riccardo Mastrangeli per capire come risolvere la questione dei parcheggi non più utilizzati come, ad esempio, quelli dell'ascensore inclinato chiuso da 4 anni. - ammette l'imprenditore Leonardo Zeppieri - Ed anche le ciclabili che verranno istituite toglieranno nuovi posti da noi gestiti. Inoltre il comune ha manifestato l'interesse di rivalorizzare il multipiano dove c'è un progetto per creare un mercato coperto. Si sono avanzate solo delle ipotesi: ci rivedremo verso fine mese per capire quali siano le reali intenzioni del comune e che proposte verranno tirate fuori. Per noi sinora è solo remissione».

Secondo l'imprenditore l'intero pacchetto della gestione (multipiano pìù parcheggi a pagamento in città) sta determinando perdite in bilancio di circa 120 mila euro l'anno per la società. Insomma per la Fms restituire la struttura sarebbe quasi una liberazione. Il Comune, dal canto suo, con gli investimenti prossimi a partire in centro ha rinnovato interesse affinché sia pienamente funzionale. Bisogna accordarsi sul prezzo per arrivare ad una transazione. Di certo uno dei primi project finacing realizzati nel capoluogo, a metà percorso, è risultato essere un fallimento totale ed un enorme dispendio di risorse pubbliche e private.