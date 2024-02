Politica in lutto: morto Vincenzo Pizzutelli, avvocato e storico esponente socialista

È morto all'età di 86 anni nella sua abitazione, a Frosinone, l'avvocato Vincenzo Pizzutelli, storico esponente politico del Partito Socialista Italiano, tra i protagonisti delle vicende amministrative provinciali e regionali degli anni '90.

Tra i professionisti apprezzati del Foro di Frosinone, laureato in Giurisprudenza e iscritto all'Ordine degli Avvocati di Frosinone nel 1963, era diventato patrocinante in Cassazione nel 1977 e nel primo decennio del 2000 aveva tagliato il prestigioso traguardo raggiunto come Toga d'oro.

Lunga e importante, al pari di quella professionale, la sua attività amministrativa esercitata sempre sotto i simboli socialisti: eletto in Consiglio regionale alle elezioni del 1995, con la lista Socialdemocratici e Laburisti, nel corso dello stesso mandato fu nominato anche Assessore Regionale.

Nel 1999 fu candidato alle elezioni europee, con la lista dei Socialisti Democratici Italiani, arrivando terzo nella circoscrizione Italia Centrale, dietro Claudio Martelli e Riccardo Nencini.

Tra i massimi esponenti provinciali del partito, prima della riunificazione socialista militava nel PSDI, divenendone segretario cittadino e consigliere comunale. Con la riunificazione è stato per diversi anni segretario provinciale dello SDI.

Tanti i ricordi e le espressioni di cordoglio che in queste ore stanno arrivando alla famiglia Pizzutelli, alla moglie Graziella e ai figli Marco, Stefano ed Alessandra.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 13 febbraio alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore, a Frosinone.

