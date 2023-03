E' stata trovata priva di vita nella sua automobile in via Caragno a Ripi. Una donna di 60anni sarebbe stata stroncata da un malore. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto a redigere i verbali di rito. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe da ricondurre appunto a cause naturali.