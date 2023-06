Guida in stato di ebbrezza, arriva la stretta nel ddl sulla sicurezza stradale: obbligo di installazione alcolock

Anche in Italia arriva l'alcolock, un dispositivo che blocca l'accensione dell'automobile se ti metti alla guida dopo aver bevuto alcol. Il dispositivo, nelle intenzioni del governo, sarà obbligatorio per i conducenti già condannati per la guida in stato di ebbrezza.

Il provvedimento fa parte del disegno di legge per la sicurezza stradale che sarà a breve presentato alle Camere e conterrà anche nuove norme sull'uso dei monopattini. Il ministro Matteo Salvini ha promesso un pacchetto di norme ad hoc per chi guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

Lo ha detto lui stesso rispondendo al question time alla Camera. Nel disegno di legge in fase di definizione sarà, infatti, introdotta l’obbligatorietà dell’alcolock per coloro che sono condannati per aver guidato sotto l’effetto di alcol.

Alcolock, cos'è

Si tratta del dispositivo, già in uso in altri paesi europei, che impedisce l’avvio dell’auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero. Un’importante norma volta a prevenire una delle principali cause di incidenti.

Stretta sui monopattini: casco e assicurazioni obbligatori

La legge conterrà un pacchetto di norme dedicate alla micromobilità: casco obbligatorio e contrassegno identificativo per i monopattini oltre all’assicurazione.

Per questi veicoli inoltre sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano. Ci sarà poi una delega per la riforma organica dello stesso Codice della strada.

Non mancherà nella legge una parte dedicata a promuovere attività formative in materia di circolazione stradale, attribuendo crediti al rilascio della patente attraverso corsi di educazione stradale nelle scuole dell’obbligo.