Malore fatale in località Colle San Paolo, muore a pochi metri da casa. Se ne è andato così Roberto Fabrizi, noto imprenditore edile della zona. Aveva sessantasei anni. Sul posto ambulanza, auto medica ed eliambulanza: all'arrivo dei soccorsi il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il decesso è avvenuto ieri mattina, intorno all'ora di pranzo. Vani purtroppo i tentativi di salvarlo, nonostante l'arrivo sul luogo di due ambulanze da Isola del Liri e Ceprano, di un'auto medica e dell'eliambulanza allertata non appena è stato lanciato dalla centrale operativa del 118 il codice rosso.

Roberto Fabrizi è morto all'interno di una casa in costruzione di sua proprietà dove si era recato ieri mattina per sbrigare alcune incombenze, a pochi metri dalla casa dove viveva. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, verso l'ora di pranzo la moglie non vedendolo rientrare è andata a chiamarlo ma ha trovato il corpo dell'uomo riverso a terra. Pare che alla base del decesso ci sia stato un malore occorso proprio mentre l'imprenditore era nel cemento armato in costruzione. La disperazione della donna ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto medica, è atterrato anche l'elisoccorso che nel frattempo era stato allertato. Tutti gli interventi effettuati per tentare di rianimare il 66enne non sono purtroppo serviti. La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all'obitorio dell'ospedale Spaziani di Frosinone, messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha predisposto gli esami necessari per chiarire le cause del decesso.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della locale stazione al comando del luogotenente Vinci. Una persona stimata e amata, Roberto Fabrizi è la seconda vittima di questa estate maledetta che si è già portata via Franco Fabrizi anche lui imprenditore edile, morto la scorsa settimana in seguito ad un tragico incidente. Roberto lascia i figli Angelo già amministratore comunale e Paolo. Marito e padre premuroso, un nonno sempre presente. Proprio domenica scorsa aveva festeggiato il suo compleanno insieme agli amati nipotini.



Ultimo aggiornamento: 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA