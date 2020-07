Finisce schiacciato sotto il trattore, perde la vita Franco Fabrizi noto imprenditore edile ormai in pensione. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito. Per liberare il pensionato dal mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi. Sgomento in paese.

Una tragedia immane quella che si è consumata ieri pomeriggio tra le 14.30 e le 15, nella contrada di Colle Piscioso, a Boville Ernica. Franco Fabrizi era alla guida del mezzo da cantiere intento a lavorare in un terreno di proprietà di un familiare quando per cause in corso di accertamento il dumper si è improvvisamente ribaltato schiacciando il settantunenne. Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Una scena straziante davanti agli occhi dei primi soccorritori: l’uomo non dava segnali di vita. Il peso del mezzo lo ha schiacciato e la morte, stando ai primi riscontri, dovrebbe essere sopraggiunta quasi all’istante.

E’ stato allertato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza seguita dall’auto medica. Vista la gravità della situazione, è stato chiesto l’intervento di un’eliambulanza che giunta sul posto non è mai atterrata. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul luogo dell’incidente, per il 71enne non c’era ormai più nulla da fare. Hanno quindi dato l’allarme ai vigili del fuoco.

ùLe squadre sono arrivate dalla sede centrale di Frosinone da dove è stata fatta partire anche l’autoscala per spostare il dumper e recuperare il corpo ormai senza vita di Fabrizi che era rimasta incastrato sotto il mezzo da cantiere. Il medico del servizio sanitario di emergenza urgenza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’imprenditore.

Sul posto i carabinieri agli ordini del luogotenente Vinci che effettuati i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, hanno avvisato il magistrato di turno. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale "Spaziani" di Frosinone in attesa di accertamenti sulle cause del decesso. Il dumper è stato invece posto sotto sequestro.

Sgomento nella comunità di Colle Piscioso dove Franco Fabrizi era molto conosciuto e stimato. Tra i primi imprenditori edili della zona, dopo tanti anni di lavoro trascorsi sui cantieri si godeva finalmente il meritato riposo. Un uomo cordiale, sempre disponibile. Così lo ricordano i tanti amici della contrada. Padre dell’ex amministratore comunale Clindo Fabrizi, di Serena ed Alessandra. Marito premuroso. La data dei funerali sarà decisa probabilmente in giornata.

