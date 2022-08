Lite e video Ruberti-De Angelis, la Procura: «Andremo fino in fondo»

«Si intende continuare a tenere una condotta di doveroso riservo, come imposto dalla legge, rispettoso della dignità di tutti e per evitare ogni possibile forma di strumentalizzazione dei propri compiti istituzionali che si intende perseguire fino in fondo». Lo scrive il procuratore capo di Frosinone, Antonio Guerriero, in una nota consegnata oggi ai giornalisti in merito al video della lite tra Albino Ruberti, Adriano Lampazzi e Vladmiro De Angelis che ha causato un terremoto politico

Il procuratore non rilascia dichiarazioni sulla vicenda, ma sottolinea nel comunicato che «il pubblico ministero procede a valutazioni unicamente medianti provvedimenti formali e solo all'esito di accurati e approfonditi accertamenti; pertanto non sono fondate alcune ricostruzioni emerse sugli organi di stampa». Inoltre: «Quando sussisteranno le condizioni indicate nelle linee guida si provvederà a comunicare eventuali notizie ove sussisteranno specifiche ragioni di interesse pubblico»