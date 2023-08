Mercoledì 23 Agosto 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Voleva trascorrere qualche giorno di vacanza al fresco lontano dall'afa cittadina ed invece ha dovuto anticipare il rientro a casa. Tutta colpa di ladri senza cuore che le hanno rubato la carozzina. Protagonista suo malgrado della disavventura una 77enne di Frosinone che ha difficoltà a deambulare a causa di una grave patologia La donna è disperata. Quella sedia a rotelle era l'unico mezzo che le permetteva quel minimo di autonomia.Ma veniamo ai fatti.La scoperta del furto è stata fatta ieri mattina dal genero dell'anziana, quando è andato a prendere la carrozzina che aveva lasciato nel sottoscala del palazzo e non l'ha trovata più. L'episodio di è verificato all'interno di un complesso condominiale a Trevi nel Lazio. La pensionata si trovava insieme alla figlia ed al genero. Aveva deciso di seguire i suoi familiari e trascorrere alcuni giorni godendosi la frescura della cittadina che si trova in una ampia vallata dei Monti Cantari in cui scorre il fiume Aniene. Il caldo asfissiante che aveva patito nel capoluogo ciociaro nei giorni scorsi l'aveva fortemente debilitata. Così quando la figlia le ha proposto il soggiorno sulle colline ciociare dove poteva veramente respirare a pieni polmoni senza alcuna fatica non se lo era fatto dire due volte. Ma la vacanza è durata poco. A causa di quel furto la pensionata, che senza sedia a rotelle non riesce a muovere nemmeno un passo, ha dovuto fare ritorno a casa. La carrozzina tra l'altro le era stata fornita IN comodato d'uso dalla Azienda sanitaria locale. Adesso dovrà presentare di nuovo domanda per poterne ottenere un'altra. Nel frattempo dovrà vivere come una reclusa dentro casa. L'anziana spera che i ladri si mettano una mano sulla coscienza e che possano riportarle la sedia a rotelle.Nel frattempo il genero si è recato presso la stazione dei carabinieri di Trevi del Lazio ed ha fatto scattare una denuncia contro ignoti. L'uomo ha riferito ai militari che la carrozzina l'aveva messa nel sottoscala della palazzina perché non riusciva ad entrare in ascensore. Così ogni volta che rientrava con la suocera, lasciava la sedia a rotelle nell'androne dello stabile e insieme alla moglie sosteneva l'anziana fino all'uscio di casa. Qualcuno l'aveva adocchiata perché gli serviva o per rivenderla sottobanco. Di certo c'è che per colpa dei ladri l'anziana ha dovuto interrompere la sua vacanza e rientrare nel suo appartamento a Frosinone dove le temperature in questi giorni da bollino rosso non sono gradevoli come quelle di Trevi ne Lazio.