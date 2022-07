Sora, incidente sul Lungoliri: danni e traffico paralizzato

Aveva appena posteggiato la sua Lancia Y di colore nero nel parcheggio quando è sopraggiunta un'utilitaria che lo ha colpito in pieno. L'incidente si è verificato pochi minuti fa (ore 16.45 circa di oggi 30 luglio) in pieno centro a Sora. Non è ancora chiara la dinamica ma da una prima ricostruzione dei fatti parrebbe che il conducente della Fiat Tipo bianca abbia perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sull'auto in sosta. Sul posto il 118.