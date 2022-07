Cassino, scontro moto-auto sulla superstrada: un morto

Un'altra tragedia sulle strade della Ciociaria. Un altro morto. E' avvenuto poco fa sulla superstrada Cassino-Formia, all'altezza del territorio di San Giorgio a Liri. Nell'impatto tra una moto e un'auto ha perso la vita il centauro. Per lui, un 43enne originario di Cassino e residente a Coreno Ausonio, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il conducente della macchina, invece, un 37enne di Cassino, non avrebbe riportato serie conseguenze. Sul posto stanno ancora operando i soccorritori.