Scontro tra auto a Veroli, tre feriti: uno in codice rosso

Sabato 30 Ottobre 2021, 23:25 - Ultimo aggiornamento: 23:26

Scontro fra due automobili sulla via ex Maria, a Veroli, con tre persone finite in ospedale.

Si tratta di una coppia di Casamari, 81 e 85 anni, ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Sora in codice giallo e di un giovane di 29 anni di Porrino, Monte San Giovanni Campano, che ha avuto la peggio: è stato trasportato all’ospedale Spaziani di Frosinone in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente stradale si è verificato verso le ore 18 di sabato nei pressi dell’abbazia di Casamari, lungo la strada provinciale che da Veroli conduce a Monte San Giovanni Campano, e ha visto coinvolte una Fiat Punto con a bordo gli anziani, che viaggiava in direzione Veroli, e una Fiat Tipo condotta dal ventinovenne che procedeva invece in direzione opposta.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze e un’auto medica del 118, provenienti da Isola Liri, Veroli e Frosinone. I sanitari hanno subito preso in cura i feriti mentre gli agenti della polizia locale di Veroli prima hanno provveduto a regolare la viabilità e poi ad eseguire i rilievi tecnici, a far rimuovere gli autoveicoli e a far ripristinare la sicurezza sulla carreggiata.

M. Patrizi