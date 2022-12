Frosinone, a San Donato Val di Comino arte e cultura si fondono: l'iniziativa in centro

"Amici in arte" è il titolo dell'evento ideato dall'Archeoclub d'Italia - sede Val di Comino Aps - e dall'associazione culturale "Genesi" Aps, completamente a proprie spese, per offrire ai cittadini di San Donato, in occasione del Natale, il prodotto del loro costante e certosino lavoro, svolto in numerosissimi anni nei vari archivi di stato e privati e nella ricostruzione di fatti ed avvenimenti attraverso interviste e testimonianze. Di volta in volta sono stati organizzati convegni, conferenze e tavole rotonde, spesso seguiti da pubblicazioni.

La sala, allestita in piazza Carlo Coletti, angolo via Napoli, rimarrà aperta tutti i giorni fino all'8 gennaio 2023 (dalle 16 alle 19 nei giorni feriali e anche dalle 10 alle 13 nei festivi).

Al suo interno sono esposti quadri ed oggetti d'arte di soci, amici e simpatizzanti più una biblio vetrina con pubblicazioni varie realizzate negli anni dalle due associazioni.

Particolarmente interessante è la ricostruzione della storia della televisione attraverso le opere dello scenografo Rai Giuliano Tullio.

Di volta in volta verrà data comunicazione delle singole manifestazioni che le due associazioni nel periodo natalizio gestiranno all’interno del locale.

Per l'occasione saranno in mostra, nella collettiva d'arte, lavori firmati da Massimiliano Cautilli, Silvia Gallo, Donato Leone, Giulia Leone, Tiziano Leone, Emiliano Pesce, Mario Piselli, Gianfranco Renzi e Danilo Salvucci.