Tragedia nei campi stamane in Ciociaria. Un uomo di 79 anni è morto, in via Sabatino a Ripi, in un incidente agricolo.

Il pensionato era a bordo di un trattore e stava lavorando su un terreno. All'improvviso, per cause in fase di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato. L'uomo è stato sbalzato dal sedile ed è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i sanitari e i vigili del fuoco.